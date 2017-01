Continuar a ler

90'+3 - Remate de Jonas bate na barreira. Passou o perigo!89' - É livre perigoso para o Benfica, vai bater Jonas.86' - Lindelöf entra para o lugar de Nélson Semedo. O sueco vai jogar como lateral-direito.85' - Remate de Lisandro López muito por cima da baliza de Miguel Silva.83' - Cartão amarelo a Hurtado por falta sobre Lisandro López.81' - Rui Vitória faz a primeira substituição: sai Carrillo, entra Jonas.79' - Cabeceamento de Jardel por cima da baliza defendida por Miguel Silva. Mas Prince cortou e é canto.78' - Cartão amarelo a Prince por falta sobre Gonçalo Guedes.77' - Pizzi perto do golo, depois de um bom trabalho de Nélson Semedo pela direita. O remate do 21 foi cortado por Bruno Gaspar.Hernâni vai sair com problemas físicos.73' - Cartão amarelo para Bruno Gaspar por falta sobre Pizzi.O jogo tem sido, agora, mais disputado a meio-campo. O Benfica vai controlando, com o V. Guimarães a tentar reduzir a desvantagem para ganhar ânimo.66' - Cartão amarelo para Lisandro López por falta sobre Bernard.63' - Cartão amarelo para Rúben Ferreira por falta sobre Zivkovic.61' - Cartão amarelo a André Almeida por falta sobre Hurtado.57' - Hernâni ficou no relvado a queixar-se depois de um choque com Carrillo.O V. Guimarães entrou bem na 2.ª parte e vai tentando, nestes primeiros minutos, chegar a um golo que permita sonhar com a recuperação.49' - Cabeceamento de Prince por cima da baliza defendida por Júlio César.48' - Gonçalo Guedes chocou com Bernard e ficou deitado no relvado agarrado à perna esquerda.46' - Pedro Martins realizou duas substituições ao intervalo: saíram Zungu e Alexandre Silva; entraram Hernâni e Hurtado.46' - Arranca a 2.ª parte com a bola a pertencer ao V. Guimarães.Com este resultado, o Benfica está mais perto de assegurar um lugar na 'final four' da Taça CTT.45' - Intervalo no Estádio D. Afonso Henriques.O árbitro Carlos Xistra concedeu três minutos de compensação.44' - Miguel Silva com mais uma excelente defesa impediu o golo de Zivkovic. O trabalho de Gonçalo Guedes pela direita é muito bom.Cenas lamentáveis numa das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques. Os adeptos do V. Guimarães não gostaram de um gesto de Nélson Semedo e arremessaram cadeiras para o relvado.40' - Grande assistência de Carrillo, que correu pela direita e ofereceu o golo ao atacante. O Benfica está cada vez mais perto da 'final four' da Taça CTT.36' - Rafa volta a falhar na cara de Miguel Silva. No um para um, o guarda-redes levou outra vez a melhor sobre o extremo.Com este resultado, o Benfica tem um pé na 'final four' da Taça CTT. O V. Guimarães terá de operar a reviravolta para seguir em frente.34' - Excelente trabalho de Carrillo pela direita, a dar para Pizzi. O português coloca a bola em Semedo, que cruza atrasado para Guedes atirar rasteiro e de forma certeira.31' - Raphinha está estendido no chão depois de um choque com Nélson Semedo. Os vimaranenses ficaram a pedir falta, mas Carlos Xistra mandou seguir.26' - Remate de Rafa ao lado da baliza defendida por Miguel Silva. Sem perigo para o jovem guarda-redes.23' - O V. Guimarães quase marca! Bruno Gaspar cruzou para o segundo poste, mas Raphinha chegou atrasado e não conseguiu empurrar para o fundo das redes.O Benfica entrou melhor no jogo e até já teve nos pés uma clara ocasião de golo. Pizzi, no entanto, falhou o penálti. A equipa do V. Guimarães tenta, aos poucos, aproximar-se da baliza de Júlio César.20' - Excelente passe de Zivkovic para Rafa, com o extremo a permitir a defesa a Miguel Silva.16' - Cartão amarelo para Samaris por falta sobre Bernard.O guarda-redes adivinhou o lado para o qual Pizzi bateu!10' - Zungu cometeu falta e viu um cartão amarelo.10' - É penálti para o Benfica, por falta sobre Rafa!5' - Na resposta, André Almeida ensaiou uma espécie de cruzamento/remate, mas a bola saiu ao lado.5' - Fora-de-jogo assinalado ao ataque do V. Guimarães. Rúben Ferreira estava adiantado.3' - Falta de Rúben Ferreira sobre Nélson Semedo. Pode surgir um lance de perigo na área vimaranense.1' - Soares muito perto do golo. O avançado do V. Guimarães falha o cabeceamento por milímetros.1' - Arranca a partida! A bola sai dos encarnados.- As equipas já estão no relvado a realizar exercícios de aquecimento.- O árbitro do V. Guimarães-Benfica é Carlos Xistra, da Associação de Futebol de Castelo Branco.- No banco da formação vimaranense estarão Douglas, Moreno, Hernâni, Tozé, Hurtado, João Aurélio e Texeira.- Também já é conhecido o. A equipa de Pedro Martins vai atuar com Miguel Silva, Bruno Gaspar, Prince, Pedro Henrique, Rúben Ferreira, João Pedro, Zungu, Bernard, Raphinha, Xande Silva e Soares.- Relativamente ao jogo do último sábado, precisamente com o V. Guimarães, Rui Vitória realizou sete alterações: saem Ederson, Luisão, Lindelöf, Fejsa, Salvio, Jonas e Mitroglou; entram Júlio César, Lisandro López, Jardel, Samaris, Carrillo, Rafa e Gonçalo Guedes.- Rui Vitória deixou fora da ficha de jogo três futebolistas: Luisão, Yuri Ribeiro e Salvio.- No banco, Rui Vitória terá Ederson, Lindelöf, Danilo, André Horta, Cervi, Jonas e Mitroglou.Júlio César; Nélson Semedo, Lisandro López, Jardel e André Almeida; Samaris, Pizzi, Zivkovic e Carrillo; Rafa e Gonçalo Guedes.- As equipas de V. Guimarães e Benfica já estão no recinto do jogo. O autocarro dos encarnados foi o primeiro a chegar.- Aqui poderá acompanhar ao minuto todas as incidências deste encontro.- No Benfica, Eliseu, Grimaldo, Celis, Fejsa e Raúl Jiménez continuam de fora por lesão. Já no V. Guimarães, Rafael Miranda e Francis continuam indisponíveis pelo mesmo motivo.- No Benfica, é expectável que Rui Vitória faça descansar alguns jogadores, enquanto Pedro Martins deverá apresentar um onze mais próximo do habitual em jogos da Liga.- Nesta mesma competição, os encarnados perderam apenas um jogo nos tempo regulamentar e já foi há mais de nove anos. Na altura, as águias foram derrotados pelo V. Setúbal, no Bonfim, por 2-1 – foi a 31 de outubro de 2007.- O Benfica, recorde-se conquistou sete das nove edições da Taça CTT, sendo as últimas três consecutivas.- O embate desta terça-feira é o 5.º entre as duas equipas em jogos da Taça CTT, sendo que três dos quatro anteriores foram disputados em Guimarães. O saldo é claramente favorável aos encarnados, que venceram três jogos e empataram apenas um (1-1, a 13 de outubro de 2010, em Guimarães).- Este é o segundo confronto no espaço de poucos dias, uma vez que ainda no último sábado as equipas se defrontaram no D. Afonso Henriques para o campeonato. Aí, os comandados de Rui Vitória venceram por 2-0, com golos de Jonas e Mitroglou.- Na presente edição da prova, o Benfica bateu Paços de Ferreira e Vizela, levando cinco golos marcados e nenhum sofrido. Já o V. Guimarães venceu no terreno do Vizela e soma um empate caseiro com os pacenses, somando quatro golos marcados e três sofridos.- Quem garantir o apuramento, defronta o Moreirense, já no próximo dia 26. A final da prova está marcada para dia 29, sempre no mesmo palco: o Estádio do Algarve.- Nesse mesmo sentido, o técnico do V. Guimarães, Pedro Martins, assumiu que irá "correr riscos", em busca do apuramento.- Ao Benfica, basta um empate para se qualificar rumo à 'final-four' da presente edição da prova, uma vez que já soma seis pontos e o V. Guimarães (segundo classificado) leva quatro. Se os vimaranenses quiserem marcar presença na fase seguinte, só a vitória serve.- Já o V. Guimarães apenas numa ocasião chegou às meias-finais, tendo então caído precisamente aos pés do Benfica (2-1, no Estádio da Luz, a 4 de fevereiro de 2009).- Boa noite! V. Guimarães e Benfica disputam no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 21h15, o acesso à 'final-four' da Taça CTT. As águias tentam seguir em frente pela 9.ª vez consecutiva – em todo o historial da prova, só na primeira edição (2007/08) ficaram pelo caminho antes da fase final, na altura disputada com uma fase de grupos, onde os dois primeiros seguiam para a disputa do troféu.---------------------------------------------Taça CTT, grupo D, 3.ª jornadaEstádio D. Afonso Henriques, em GuimarãesÁrbitro: Carlos Xistra (Castelo Branco)Miguel Silva; Bruno Gaspar, Prince, Pedro Henrique e Rúben Ferreira; João Pedro, Zungu, Bernard e Raphinha; Xande Silva e SoaresTreinador: Pedro MartinsJúlio César; Nélson Semedo, Lisandro López, Jardel e André Almeida; Samaris, Pizzi, Zivkovic e Carrillo; Rafa e Gonçalo GuedesSuplentes: Ederson, Lindelöf, Danilo, André Horta, Cervi, Jonas e MitroglouTreinador: Rui Vitória