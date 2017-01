Continuar a ler

Eliseu - Microrotura na face posterior da coxa direita;



Grimaldo - Estiramento da parede abdominal.



Fejsa - Contusão da coxa direita;



Para lá da lista de convocados para o duelo com o Boavista , o Benfica comunicou também o boletim clínico do plantel principal, no qual entram quatro futebolistas (Eliseu, Grimaldo, Fejsa e Celis). Regista-se, então, uma entrada neste particular, a de Fejsa (lesionado no fim de semana passado, diante do V. Guimarães), isto porque a meio da semana não foi comunicada a situação clínica dos jogadores.

Autor: Fábio Lima