Os leões, líderes com 11 pontos de vantagem sobre as águias (e um jogo a menos do que o rival), vão tentar manter a invencibilidade no campeonato – em 20 jogos, consentiram apenas um empate, no reduto da U. Leiria.







Já com presença assegurada na segunda fase do campeonato nacional de juniores, Sporting e Benfica defrontam-se esta quarta-feira, às 19 horas, em Alcochete, em jogo em atraso da 21ª e penúltima jornada. Além de Sporting e Benfica, também a Académica já garantiu a qualificação na Zona Sul, faltando definir o quarto apurado: Belenenses ou U. Leiria. Os leões, líderes com 11 pontos de vantagem sobre as águias (e um jogo a menos do que o rival), vão tentar manter a invencibilidade no campeonato – em 20 jogos, consentiram apenas um empate, no reduto da U. Leiria.

Já há equipa oficial do Sporting para o jogo desta noite. Tiago Fernandes aposta em João Maximiano, Thierry Correia, Miguel Lopes, Djaló, Abdu Conté, Daniel Bragança, Jovane, Miguel Luís, Pedro Marques, Bruno Paz e Rafael Leão.A última vez que as duas equipas se encontraram, a 14 de outubro passado, os leões impuseram-se por 2-0 no Seixal. Pedro Marques e Miguel Luís fizeram os golos do Sporting, que vem de duas vitórias seguidas - também ganhou em maio, na fase de apuramento do campeão de 2015/16, por 3-1, em Alcochete.