- No Moreirense, Stefanovic e Neto são os únicos jogadores indisponíveis para Augusto Inácio.- Rui Vitória não pode contar com quatro jogadores devido a lesão: Grimaldo, Fejsa, André Horta e Mitroglou.- Moreirense e Benfica defrontam-se esta noite no Estádio Algarve, a partir das 20h45, em jogo a contar para as meias-finais da Taça CTT.--------------------------------------------------------------- Taça CTT, meias-finais- Estádio Algarve- Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa)Makaridze; Tiago Almeida, André Micael, Diego Galo e Pedro Rebocho; Fernando Alexandre, Cauê, Podence e Nildo; Francisco Geraldes e BoatengTreinador: Augusto InácioJúlio César; Nélson Semedo, Jardel, Lindelöf e André Almeida; Samaris, Pizzi, Salvio e Zivkovic; Rafa e JonasTreinador: Rui Vitória