Treinador: Pedro Nunes.



SPORTING - André Girão; João Pinto, Daniel Oliveira, Esteban Ábalos e Pedro Gil.



Suplentes: Zé Diogo Macedo, Ferran Font, André Centeno, Ricardo Oliveira, Facundo Navarro, Sergi Miras, Gonçalo Nunes.



Treinador: Guillem Perez.



- Quanto ao Sporting, começou a época com objetivos ambiciosos e com uma equipa recheada de nomes sonantes, mas os resultados não têm sido os mais desejados. Já foi eliminado das provas europeias e ocupa o 4.º posto no campeonato, com 28 pontos (somou duas derrotas e um empate). Por isso, pode aproveitar hoje para se aproximar do topo da classificação.



- O Benfica está a fazer uma temporada consistente e vem do único desaire na prova esta época. À entrada para a 13.ª jornada, lidera o campeonato com 33 pontos (11 vitórias e uma derrota), mais dois do que o FC Porto e três do que a Oliveirense. Além disso, na Liga Europeia já garantiram a presença nos quartos-de-final.



- Benfica e Sporting voltam a defrontar-se em mais um dérbi. No Pavilhão da Luz, os encarnados procuram reagir à derrota da semana passada, com a Oliveirense, e manter a liderança no campeonato nacional de hóquei em patins - o que acontecerá em caso de empate ou vitória. Já os leões têm mais uma oportunidade para tentar quebrar o enguiço, pois nunca ganharam ao rival para o campeonato desde que voltaram à 1.ª Divisão, em 2012/13.

4' - Ábalos atira contra as malhas laterais da baliza de Trabal.7' - Jogo parado para recolocar a baliza defendida por Trabal no devido lugar, depois de ter sido desviada na sequência de uma ataque leonino.8' - Agora é um remate de João Rodrigues a ser travado por André Girão.9' - O Benfica pressiona em busca do empate: primeiro é Nicolía a atirar para defesa de André Girão, que volta a brilhar após disparo de Miguel Rocha.10' - Após a paragem, Pedro Gil tenta a conversão do livre direto, mas acaba por atirar por cima. Na insistência, o espanhol atira para defesa de Trabal.10' - Novo time-out...10' - Livre direto a favorecer o Sporting, por falta sobre Miras.12' - Agora é Pedro Gil a procurar surpreender Trabal do meio-campo, mas sem sucesso... o guardião benfiquista estava atento.15' - Diogo Rafael tenta a sorte de muito longe mas André Girão defende mais uma vez.16' - Primeiro desconto de tempo...18' - Nicolia tenta a conversão, mas André Girão defende bem e evita a igualdade.18' - Resposta do Benfica, que ganha um penálti, por falta de Daniel Oliveira sobre Nicolia.Combinação entre Pedro Gil e DANIEL OLIVEIRA, com este último a bater Trabal sem problemas.20' - Árbitro assinala uma falta a João Rodrigues, quando Daniel Oliveira procurava aproximar-se da baliza de Trabal.21' - Mais uma defesa de André Girão a remate de Diogo Rafael.23' - André Girão defende bem na resposta a um tiro de Diogo Rafael.Começa o Sporting com a posse de bola.BENFICA-SPORTING (13.ª jornada)Árbitros: Joaquim Pinto (Porto) e Paulo Rainha (Minho)Guillem Trabal; Carlos Nicolía, Valter Neves, Diogo Rafael e João Rodrigues.Suplentes: Diogo Almeida, Jordi Adroher, Tiago Rafael, Miguel Rocha e João Sardo.