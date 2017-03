@18AndreCarrillo chamado à @SeleccionPeru para os jogos com a Venezuela e com o Uruguai de qualificação para o Rússia 2018. #SejaOndeFor pic.twitter.com/w5jWnrEaeV — SL Benfica (@SLBenfica) March 3, 2017

Rircado Gareca chamou Andre Carrillo para os jogos do Peru frente à Venezuela e Uruguai na fase qualificação sul-americana para o Mundial'2018, na Rússia, anunicou esta tarde o Benfica através do Twitter.O extremo do Benfica é um dos convocados do selecionador peruano. A seleção sul-americana defronta a Venezuela no dia 23 e joga contra o Uruguai no dia 29.

Autor: João G. Oliveira