Árbitro: António Nobre (Leiria), auxiliado por Rui Freire e Vasco Marques

Nas bancadas pedia-se o vermelho para o central turco, que esta época já jogou pelo Sporting B.David Tavares a ser empurrado pelas costas por Merih Demiral, depois de ter ficado sozinho na área, fruto de um grande lance individual.Cruzamento muito perigoso de Ricardo Araújo... mas Mesaque Djú chega ligeiramente atrasado. Grande exibição do Benfica a partir do golo inaugural do Sporting. Dérbi animado no Seixal!O médio fez uma falta mais dura sobre Ricardo Araújo.Cruzamento perigoso de Abdu Conté, quase a enganar Fábio Duarte. Valeu a atenção do guarda-redes encarnado, que afastou junto do seu poste direito.Filipe Soares faz um grande passe para Mesaque Djú que, apenas com Luís Maximiano pela frente, atirou ligeiramente ao lado. Foi a melhor oportunidade para o Benfica até agora...João Félix aparece em boa posição de tiro, mas o remate do 10 encarnado esbarra na muralha defensiva dos leões. O Benfica acordou com o golo de Bruno Paz.Responde o Benfica, com David Tavares a servir Filipe Soares, que fez um cruzamento-remate sem perigo para Luís Maximiano.Rafael Leão arranca pela esquerda e Filipe Soares derruba o extremo dos leões.Rafael Leão arranca pela esquerda e parecia ter deixado Diogo Cabral para trás, mas o lateral-direito encarnado recuperou bem e forçou o canto, que não trouxe perigo para as áreas.Livre estudado para os leões... mas Elves Baldé coloca mal na área. Tentava surpreender a defesa do Benfica com um passe rasteiro.Início de partida mais forte do Sporting, que tem mais bola e procura marcar cedo. Arranque dominador dos leões, enquanto os encarnados tentam apostar nas saídas rápidas para o ataque.Diogo Mendes fica queixoso após chocar com Daniel Bragança, mas o trinco das águias já se levantou e vai continuar em campo.Primeiro remate da partida pertence a Daniel Bragança que, de péesquerdo, atirou muito por cima da baliza de Fábio Duarte. Sem perigo!Cruzamento perigoso de Thierry Correia, que apareceu sozinho pela direita, mas Nuno Gonçalves afastou de qualquer maneira.Benfica e Sporting medem forças este sábado, a partir das 11 horas, em partida da 4.ª jornada da 2.ª fase do campeonato nacional de juniores. Os leões lideram isolados só com vitórias, ao passo que as águias apenas ganharam um encontro até ao momento. Para seguir em direto no Record Online!- Campeonato de juniores, 2.ª fase, 4.ª jornadaFábio Duarte; Diogo Cabral, Pedro Álvaro, Nuno Gonçalves e Ricardo Araújo; Diogo Mendes, Filipe Soares e Gedson Fernandes; João Félix, David Tavares e Mesaque DjúDaniel Azevedo, Ricardo Mangas, Jorge Pereira, Bruno Lourenço, Tiago Dias, Vinicius Ferreira e Kenedy CóJoão TralhãoLuís Maximiano; Thierry Correia, Merih Demiral, Tiago Djaló e Abdu Conté; Daniel Bragança, Miguel Luís e Bruno Paz; Rafael Leão, Elves Baldé e Pedro MarquesDiogo Sousa, João Ricciuli, Dimitar Mitrovisky, Nuno Moreira, Gil Santos, Douglas Aurélio e Gabriel PajéTiago Fernandes