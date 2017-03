O sonho do Benfica na Liga dos Campeões chegou ao fim, mas o médio Pizzi destaca o bom desempenho da equipa na competição, apesar da derrota pesada (0-4) sofrida na Alemanha frente ao Dortmund."Estamos muito orgulhosos pelo nosso percurso, queríamos dar uma alegria aos adeptos, mas saímos daqui de cabeça levantada", realçou, explicando, posteriormente, o que correu mal: "O golo sofrido logo no início do encontro não estava nos planos, mas a equipa reagiu bem. Conseguimos controlar o jogo na primeira parte. Depois tivemos uma boa oportunidade a abrir a segunda parte, não concretizámos e depois sofremos dois golos em dois ou três minutos e deitou a nossa estratégia a perder".A equipa de Rui Vitória estava avisada para o poderio alemão, mas ainda assim, Pizzi reconhece as dficuldades sentidas para travar os avançados do Borussia Dortmund. "Tentámos sempre jogar, impor o nosso futebol, mas tínhamos uma equipa excelente pela frente. Não se pode falar em falta de concentraçlão. Defrontámos uma grande equipa e quando abordas mal um lance sofres o golo. . Estamos na Champions, frente aos melhores. A partir de amanhã já pensamos no campeonato. O objetivo é sermos tricampeões", avisou o médio.

Autor: Valter Marques