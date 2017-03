Os futebolistas doAndreas Samaris e Kostas Mitroglou foram esta quarta-feira convocados para a seleção da Grécia, que visitará a Bélgica em 25 de março, em jogo do Grupo H de apuramento ao Mundial'2018.O selecionador da Grécia, o alemão Michael Skibbe, chamou 24 jogadores para o compromisso no estádio Rei Balduino, em Bruxelas, 'casa' dos atuais líderes do agrupamento.Com quatro jogos já disputados, a Bélgica comanda o grupo H, com 12 pontos, mais dois do que a Grécia, que segue na segunda posição, com mais três pontos do que a Bósnia-Herzegovina.

Autor: Lusa