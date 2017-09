Continuar a ler

Final de jogo quente: Jardel de camisola rasgada e Samaris agarrou pescoço de Paulinho

90' - Três minutos de compensação.Perigo! Zivkovic aparece solto mas remata muito torto.Jogo muito nervoso nesta fase. Qualquer desfecho parece possível...Sai Rafa, entra Seferovic.Sai Xadas, entra Paulinho.Sai Filipe Augusto, entra Jonas.Canto na direita e grande confusão na área do Sp. Braga. Novo canto...QUASE! Grande disparo de Krovinovic, mas André Moreira evita o golo com uma bela defesa.Responde o Benfica com um bom lance pela esquerda, mas André Moreira sai bem da baliza.Canto na direita e o central antecipa-se a Jardel para empatar a partida.Mais Sp. Braga nesta fase da partida...Perigo! Bom trabalho de Hassan, mas o remate sai ao lado da baliza das águias.Sai Gabriel Barbosa, entra Zivkovic.Fábio Martins ameaça mas o remate sai para as mãos de Júlio César.Saem Ricardo Horta e Danilo, entram Vukcevic e Fábio Martins.JÚLIO CÉSAR! Grande defesa do experiente guarda-redes brasileiro, a evitar o empate de Hassan.Livre na direita, grande atrapalhação da defesa bracarense, que acaba por conseguir aliviar.Cartão amarelo para João Carlos Teixeira por falta dura sobre Gabriel Barbosa.Gabriel Barbosa faz o primeiro remate da segunda parte, para as mãos de André Moreira.Que perigo! Xadas aparece no coração da área mas Rúben Dias evita o empate com um grande corte.Livre na esquerda, Samaris cabeceia e André Moreira evita o segundo.Excelente lance de ataque do Sp. Braga, mas a defesa do Benfica consegue intercetar o cruzamento perigoso de Fransérgio...Bomba de Eliseu! O lateral esquerdo encarnado dispara de longe, para mais uma defesa de André Moreira.Jefferson é quem bate desta vez... contra a barreira. Mais um canto.Mais um livre muito perigoso à entrada da área do Benfica.Mais uma oportunidade para Rafa, mas o seu remate de pé direito sai ligeiramente ao lado.PERIGO! Passe fabuloso de Samaris para Rafa, que com André Moreira fora da baliza finaliza de forma desastrada e falha o segundo.Danilo bate um livre perigoso, mas a bola sai muito por cima.-Jogo interrompido para assistência a Gabriel Barbosa.Que perigo! Cruzamento na esquerda, a bola fica a saltitar na pequena área do Benfica mas Hassan chega atrasado e não consegue desviar para o empate.- João Carlos Teixeira tenta a sorte de longe. Para as bancadas...- O Benfica volta a aparecer com perigo, mas Filipe Augusto falha por completo o remate à entrada da área.Jiménez dedica o golo às vítimas do terramoto que afetou o seu país, o México, na terça-feira.Livre de Filipe Augusto, Jardel faz o primeiro cabeceamento e a bola sobra para o mexicano, que enche o pé e fuzila para o primeiro.O Sp. Braga aparece pela primeira vez junto à área do Benfica, mas Júlio César interceta o cruzamento.O Benfica controla por completo as operações mas ainda sem criar perigo.Bonito cruzamento de letra de Jiménez, mas André Moreira mostra segurança, sai e agarra.Arranca a partida.Júlio César; André Almeida, Jardel, Rúben Dias e Eliseu; Filipe Augusto, Samaris e Krovinovic; Gabriel Barbosa, Rafa e Raúl JiménezSuplentes: Bruno Varela, Luisão, Fejsa, Jonas, Seferovic, Zivkovic e PizziAndré Moreira; Esgaio, Bruno Viana, Ricardo Ferreira e Jefferson; Fransérgio, Danilo, João Carlos Teixeira e Ricardo Horta; Bruno Xadas e HassanSuplentes: Tiago Sá, Sequeira, Paulinho, Fábio Martins, Raúl Silva, Vukcevic e Goiano- O Benfica recebe hoje o Sp. Braga, na partida que abre o Grupo A da Taça da Liga. As duas equipas partem para o jogo de hoje com o objetivo de conquistar os três pontos, mas este é um encontro em que as águias pretendem o regresso às vitórias para colocar um ponto final na crise de resultados. A formação liderada por Rui Vitória vem de duas derrotas consecutivas – CSKA e Boavista – e, por isso, este é um jogo de ganha um relevância extra.- Por seu turno, os arsenalistas chegam hoje ao estádio da Luz com o moral em alta, após as vitórias na Liga Europa, diante do Hoffenheim, e do triunfo no dérbi minhoto, frente ao V. Guimarães. Manter esta sequência vitoriosa é o objetivo dos pupilos de Abel Ferreira que não pode contar com os lesionados Marafona, Tiago Pereira e Wilson Eduardo.-Num jogo em que são previstas várias mexidas nos onzes iniciais, é expectável que Rui Vitória rode vários elementos daquela que tem sido as opções. O técnico das águias deverá apresentar o seguinte onze: Júlio César, André Almeida, Luisão, Rúben Dias e Eliseu; Samaris, Krovinovic, Zivkovic e Cervi; Gabriel Barbosa e Jiménez.- Destaque para a possibilidade do guardião brasileiro e de Krovinovic poderem realizar os primeiros minutos esta época. A receção ao Sp. Braga pode também marcar a estreia de Gabriel Barbosa como titular nas águias.- Salvio e Lisandro, lesionados, são as únicas baixas às ordens de Rui Vitória.- Já Abel Ferreira pode apresentar o seguinte elenco para a deslocação ao reduto benfiquista: André Moreira, Marcelo Goiano, Ricardo Ferreira, Raúl Silva e Jefferson; Fransérgio, Vukcevic, Xadas e João Carlos Teixeira; Hassan e Paulinho.- Esta é a segunda vez que as duas equipas se encontram na prova, sendo que o Benfica levou a melhor em 2015/16, ao vencer por 2-1.- Bruno Esteves, da AF Setúbal, foi o árbitro escolhido para apitar o encontro desta noite, que tem hora marcada para as 21h15.--------------------------------Júlio César; André Almeida, Jardel, Rúben Dias e Eliseu; Filipe Augusto, Samaris e Krovinovic; Gabriel Barbosa, Rafa e Raúl JiménezSuplentes: Bruno Varela, Luisão, Fejsa, Jonas, Seferovic, Zivkovic e PizziTreinador: Rui VitóriaAndré Moreira; Esgaio, Bruno Viana, Ricardo Ferreira e Jefferson; Fransérgio, Danilo, João Carlos Teixeira e Ricardo Horta; Bruno Xadas e HassanSuplentes: Tiago Sá, Sequeira, Paulinho, Fábio Martins, Raúl Silva, Vukcevic e GoianoTreinador: Abel FerreiraBruno Esteves