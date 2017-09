Jonas continua de pontaria afinada e já lidera a Bota de Ouro Record com oito golos apontados. Este rendimento permite-lhealimentar o sonho de fazer a sua melhor época de sempre ao serviço do Benfica.A confiança do avançado, de 33 anos, é reforçada pelo rendimento alcançado nos primeiros jogos oficiais. Basta assinalar que Jonas já regista o melhor arranque de sempre desde que ingressou no futebol europeu com nove golos em períodos de tempo homólogos [ver quadro].Em 2015/16 o atacante já tinha realizado um início igualmente fulgurante com sete golos nas primeiras jornadas nas partidas frente a Estoril (2), Paços de Ferreira (2), Belenenses (2) e Moreirense. Este valor, entretanto, já foi batido pois aos remates certeiros alcançados frente a Sp. Braga, Belenenses (3), Rio Ave, Portimonense, Boavista e P. Ferreira ainda se soma mais um na Supertaça, frente aos bracarenses.