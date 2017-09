Continuar a ler

Na terceira eliminatória, todas as equipas da Liga NOS jogam em reduto alheio. Os jogos da 3ª ronda da competição estão agendados para 15 de outubro.



Confira aqui o quadro completo dos jogos:



Amarante (CP) - Sp. Ideal (CP)

Cova da Piedade (II) - Anadia (CP)

Nacional (II) - Merelinense (CP)

Vizela (CP) - Sintrense (CP)

Cesarense (CP) - Caldas (CP)

U. Leiria (CP) - Sp. Espinho (CP)

Oliveirense (II) - Torreense (CP)

Arouca (II) - Coruchense (CP)

Gafanha (CP) - Freamunde (CP)

Praiense (CP) - Alcains (D)

Operário (CP) - Felgueiras (CP)

Alta de Lisboa (D) - Famalicão (CP)

Vilafranquense (CP) - Casa Pia (CP)

U. Madeira (II) - Oriental (CP)

U. Torcatense (CP) - Marítimo (I)

Sanjoanense (CP) - Rio Ave (I)

Olhanense (CP) - Benfica (I)

Pinhalnovense (CP) - V. Setúbal (I)

S. Martinho (CP) - Sp. Braga (I)

Leixões (II) - Tondela (I)

Fátima (CP) - Chaves (I)

Canelas (CP) - Moreirense (I)

Santa Clara (II) - Belenenses (I)

Académica (II) - P. Ferreira (I)

Vila Real (D) - Aves (I)

Lus. Évora (D) - FC Porto (I)

Farense (CP) - Estoril (I)

Moura (CP) - Portimonense (I)

Vasco da Gama (D) - V. Guimarães (I)

Oleiros (CP) - Sporting (I)

Ac. Viseu (II) - Feirense (I)

Vilaverdense (CP) - Boavista (I)



Legenda:

I - 1ª Liga

II - 2ª Liga

CP - Campeonato de Portugal

O Benfica, detentor da Taça de Portugal e recordista de vitórias na prova, com 26 troféus, vai defrontar o Olhanense, do Campeonato de Portugal, na terceira eliminatória, marcada para 15 de outubro.O sorteio realizado esta quinta-feira em Lisboa ditou ainda que o Sporting enfrente o Oleiros, do Campeonato de Portugal, e o FC Porto o Lusitano de Évora, dos Distritais.