Continuar a ler

14h31 - INÍCIO DA PARTIDA.Sob arbitragem de João Ramos e Pedro Fragoso, as equipas alinham com:Marcão, João Matos, Diego Cavinato, Alex Merlim e Dieguinho.Treinador: Nuno Dias.Diego Roncaglio, André Coelho, Rafael Henmi, Robinho e Raúl Campos.Treinador: Joel Rocha.- Já Nuno Dias focou o mesmo. "O papel do treinador é surpreender, tentar arranjar estratégias e esquemas que consigam ser diferentes daquilo a que estamos habituados, para que quem defende não esteja à espera. Claro que cada vez é mais difícil, mas com trabalho, alguma habilidade e estudo é sempre possível conseguirmos trazer alguma novidade que possa surpreender o adversário", assumiu o técnico leonino.- Quanto ao encontro desta tarde, Joel Rocha espera um duelo equilibrado. "Será um jogo no qual, provavelmente, não haverá segredos entre ambas as equipas e em que aquilo que pode existir são surpresas estratégicas, preparadas para o jogo em si", adiantou o treinador encarnado, em declarações à BTV, na antevisão.- E apesar de haver mais um dérbi no sábado, desta vez a contar para o campeonato nacional, nenhum dos técnicos pensa para já no próximo duelo. "Neste momento a nossa cabeça está apenas na conquista da Taça de Honra e só depois vamos pensar no jogo de sábado", lembrou Nuno Dias.- Numa partida em que o Benfica não pode contar com Chaguinha e Miguel Ângelo – operados esta semana –, o Sporting também tem uma baixa de peso, pois Cardinal fica de fora igualmente devido a problemas físicos.- O Pavilhão Multiusos de Odivelas recebe esta tarde (14h30) mais um dérbi entre Benfica e Sporting, desta vez na final da Taça de Honra da Associação de Futebol de Lisboa. Um reencontro depois de os leões terem ganho por 3-2 no início de setembro, conquistando então a Supertaça.