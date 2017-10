12h50 - O Sporting já começou a lançar o dérbi no Twitter.



Tudo a postos no Pavilhão Joao Rocha para receber os Bicampeões Nacionais #FutsalSCP pic.twitter.com/3RHhwiSiVa — Sporting CP - FUTSAL (@FutsalSCP) 7 de outubro de 2017 O Pavilhão João Rocha recebe este sábado o primeiro dérbi Sporting-Benfica em futsal (14h30) da sua existência, dois dias depois de as duas equipas se terem defrontado para a final da Taça de Honra da AF Lisboa.



Este será o terceiro encontro da temporada entre os rivais da Segunda Circular, mas o primeiro para a Liga. Os leões venceram os dois anteriores – a Supertaça (3-2) e o troféu lisboeta (2-1) –, mas na temporada passada, em que conquistaram todas as provas em disputa, não conseguiram bater os encarnados na fase regular, e terminaram empatados. A 5ª jornada, que começa com este dérbi, fica completa apenas domingo, com o Pinheirense-Quinta dos Lombos.

16H06 - FINAL DA PARTIDA.40' - Última oportunidade do encontro, com o remate de André Coelho a ser defendido mais uma vez por André Sousa.40' - Remate desenquadrado de Robinho, sem qualquer perigo para o Sporting.39' - Nova paragem na partida para Nuno Dias pedir nova pausa técnica.38' - Pausa no jogo para André Sousa ser assistido. Guarda-redes do Sporting defendeu com o pé mais um remate de Rafael Henmi.37' - Grande intervenção de André Sousa, após remate muito forte de Rafael Henmi. Guarda-redes do Sporting a segurar a vantagem.36' - Remate com muita força de Bruno Coelho, mas a passar por cima da barra.34' -(5-2), por João Matos. Canto do lado esquerdo para os leões e com um pontapé de ressaca e de primeira, o internacional português a fazer o quinto golo do Sporting.34' - Agora foi a vez de André Sousa, guarda-redes do Sporting a rematar de muito longe e defesa de Cristiano.31' - Nova investida do Benfica, com mais uma defesa de André Sousa e de novo o remate de Rafael Henmi.30' - Mais um remate de Rafael Henmi a sair ao lado da baliza. Passou o perigo para o Sporting.30' - Benfica com uma grande chance de reduzir, com Bruno Coelho a rematar contra a cara de André Sousa. Na sequência da jogada, os encarnados pedem penalti por falta do guarda-redes sobre Tiago Brito.29' -(4-2), por Caio Japa. Mais uma grande jogada da formação do Sporting, com uma triangulação e Fortino a passar para Caio Japa que só teve de encostar.28' - Expulsão no Benfica. Mais uma desatenção de Diego Roncaglio, com Deo a fugir na linha e a ser rasteirado pelo guarda-redes, quando este seguia isolado. Vermelho directo para Diego Roncaglio.24' -(3-2), por Robinho. Triangulação perfeita na situação de 5 para 4 da equipa do Benfica com o brasileiro a rematar colocado, fazendo um golo de belo efeito. A bola sofreu ainda o desvio da barra.22' -(3-1), por Alex Merlim. Jogador do Sporting aproveita a subida de Diego Roncaglio e a bater de muito longe o guarda-redes, ampliando a vantagem a favor dos leões.22' - Pedro Cary responde de imediato, mas a bola sai ao lado da baliza de Roncaglio.22' - Remate de Robinho, mas defesa fácil e à figura de André Sousa.15H25 - INÍCIO DA SEGUNDA PARTE.15H12 - FINAL DA PRIMEIRA PARTE.19' -(2-1) por Pedro Cary. O português a surpreender tudo e todos após o canto e a fazer a 'cambalhota' no marcador a favor dos leões.19' - Remate muito perigoso de Alex Merlim e mais uma vez Diego Roncaglio defende para canto.17' - Pausa técnica na partida agora pedida pelo treinador do Benfica Joel Rocha.17' - Mais uma grande defesa de Diego Roncaglio. Excelente passe de Deo para Pedro Cary, mas o guarda redes encarnado a defender.15' - Grande oportunidade de golo para o Sporting, com Fortino a rematar mas Diego Roncaglio a defender com a cara.14' - Mais uma bola no poste da baliza do Sporting desta vez por Rafael Henmi após um canto de Robinho.14' - Grande ocasião de golo para o Benfica por Fábio Cecílio com a bola a embater no poste.13' - Pany Varela perto do golo, depois de uma insistência dos leões junto à bandeirola de canto, com o jogador a atirar ao lado do poste.12' Primeira pausa técnica da partida, pedida por Nuno Dias.11' -(1-1) por Dieguinho. Trabalho de costas do brasileiro sobre Bruno Coelho e a rematar forte e à meia volta à entrada da área e sem hipóteses para Diego Roncaglio.11' - Grande remate de Dieguinho, após canto do lado esquerdo a rematar de primeira mas a bola a passar por cima da baliza dos encarnados.8' - Grande intervenção do guarda-redes do Benfica Diego Roncaglio a grande remate de Alex Merlim.7' - Livre batido por Pedro Cary que mete para João Matos, mas o remate sai ao lado.7' - Livre perigoso para o Sporting, depois de duplo-atraso da equipa do Benfica.7' - Remate de Rafael Henmi no contra-ataque mas a bola sai ao lado.5' - Entrada dura de Robinho sobre Déo. Desatenção de Roncaglio e amarelo para o jogador brasileiro do Benfica.3' -(0-1), por Robinho. Livre curto de André Coelho, e com um remate forte o brasileiro a fazer o primeiro para os encarnados.3' - Alex Merlim remata com perigo e Diego Roncaglio defende a dois tempos.2' - Primeiro remate à baliza do Sporting. André Coelho remata e André Sousa defende com o peito.14h31 - INÍCIO DA PARTIDA.Sob a arbirtragem de Eduardo Coelho e António Almeida, as equipas alinham com:André Sousa, Pedro Cary, João Matos, Alex Merlim e DieguinhoTreinador: Nuno Dias.Diego Roncaglio, André Coelho, Bruno Coelho, Rafael Henmi e Robinho