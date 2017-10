Continuar a ler

6' - GOLO DO BENFICA (0-1), por Nicolía. Descaído sobre a direita, Nicolía dispara rasteiro e a bola acaba no fundo das redes de Ângelo Girão, que nada conseguiu fazer.5' - Boa defesa de Ângelo Girão, a mostrar atenção na sequência de um remate forte de Nicolía.3' - O Benfica começa com maior iniciativa, mas sem criar grandes lances de perigo.18h16 - INÍCIO DA PARTIDA.18h10 - A equipa do Sporting foi a primeira a voltar ao rinque para o início do encontro e o Benfica também já está de regresso. Tudo pronto para o arranque da final.Ângelo Girão, João Pinto, Pedro Gil, Ferran Font e Matías Platero.Suplentes: José Diogo Macedo, Henrique Magalhães, Caio, Vítor Hugo e Toni Pérez.Treinador: Paulo Freitas.Pedro Henriques, Valter Neves, Diogo Rafael, Carlos Nicolía e João Rodrigues.Suplentes: Guillem Trabal, Vieirinha, Tiago Rafael, Miguel Rocha, Jordi Adroher.Treinador: Pedro Nunes.Miguel Guilherme e Luís Peixoto.- O dérbi entre o Sporting e o Benfica está ligeiramente atrasado, pois as equipas só agora terminaram o aquecimento.- A final da Elite Cup foi antecedida pelos restantes jogos de atribuição do 3.º ao 8.º lugares. O destaque vai para o triunfo da Oliveirense sobre o FC Porto, por 5-2, garantindo assim o 3.º posto. Já a Juventude de Viana acabou em 5.º ao bater o OC Barcelos por 3-1, enquanto o Valongo foi 7.º depois de golear o Valença por 7-1.- Já o treinador do Benfica afinou pelo mesmo diapasão e só pensa na vitória frente ao rival. "Viemos aqui para nos preparar para uma época longa, mas um clube como o Benfica quando vai a uma final é para a ganhar", considerou Pedro Nunes.- Depois do triunfo sobre os dragões, Paulo Freitas não escondeu a satisfação com a forma como está a decorrer a pré-época. "Estamos a atingir os objetivos, sendo sempre melhor trabalhar em cima de vitórias. Estamos preparados para tudo", considerou o técnico do Sporting.- Os leões apuraram-se para a final após vencerem o campeão FC Porto no desempate por penáltis (2-1), depois de uma igualdade a dois golos no fim do tempo regulamentar. Já o Benfica superou a Oliveirense por 7-3 na outra meia-final.- O Pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra, recebe esta tarde (18h00) mais um dérbi entre o Sporting e o Benfica, desta vez na decisão da Elite Cup, torneio de pré-temporada que conta com as principais equipas nacionais.