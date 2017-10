Continuar a ler

17h04 - INÍCIO DA PARTIDA. O Sporting faz o primeiro ponto...EQUIPASSPORTING - Miguel Maia, João Simões, Hugo Ribeiro, Ángel Dennis, Luke Smith, José Pedro Monteiro, Afonso Reis, João Fidalgo, Robinho, Kibinho, Iván Márquez e Lourenço Martins.Treinador: Hugo Silva.BENFICA - Vinhedo, Tiago Violas, Rúben Paz, Ivo Casas, Miguel Sinfrónio, Filip Cveticanin, Marc Honoré, Zelão, Hugo Gaspar, Milija Mrdak, André Lopes, Ary Neto, Miroslav Gradinarov e Dusan Stojsavljevic.Treinador: José Jardim.- Já o Benfica apresenta-se com um 'reforço' para o dérbi de hoje, pois Marc Honoré está de volta após ter falhado a Supertaça - que os encarnados perderam para o Sp. Espinho - por estar ao serviço da seleção de Trindade e Tobago. "Certamente será um grande jogo, vai desenvolver-se uma grande luta", considerou o capitão das águias, Hugo Gaspar.- Na antevisão deste encontro, Hugo Silva salientou o facto de jogar em casa. "O público e os adeptos vão ser o segredo do sucesso desta equipa. Sem eles, vamos sentir mais dificuldades. Com eles, vamo-nos empolgar e acredito que possamos chegar ao fim a festejar muitas vitórias", sublinhou o treinador leonino.- Em competições oficiais não havia duelos como este há 22 anos, quando os leões extinguiram a equipa sénior. Mas, na pré-época, os dois velhos rivais já se encontraram no Torneio das Vindimas, em Lamego, então com o Sporting a vencer por 3-1, conquistando o troféu em disputa.- De regresso à modalidade este ano, o Sporting recebe esta tarde (17h00), no Pavilhão João Rocha, o Benfica em mais um dérbi lisboeta, numa partida a contar para a ronda inaugural do campeonato nacional de voleibol.