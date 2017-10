Continuar a ler

41'. Tiago Morais centra e João Tomé desvia de cabeça, mas ao lado, ficando muito perto do primeiro golo do Benfica!O Sporting está na frente com golos de André Mendes e Joelson, num primeiro tempo em que os encarnados apresentaram muitas dificuldades para incomodar os leões.33'. Armando Silva remata de longe, rasteiro, mas sem dificuldades para André Mendes.24'. Grande jogada individual de Joelson, a cruzar rasteiro para o coração da área do Benfica mas a emenda... não surge.17'. O Benfica tenta afastar a pressão inicial dos leões, com um cruzamento tenso que Martim Duarte desvia.11'. Miguel Ladeiro testa a atenção de André Mendes com um remate de fora da área que o guardião benfiquista encaixa.8'. Agora foi Joelson a calvagar pelo lado contrário, conquistando um pontapé de canto para os leões.4'. Rafael Lopes escapa pela direita e atira cruzado, com a bola a sair muito perto da baliza encarnada!O Sporting recebe o Benfica num encontro da 7.ª jornada do campeonato de iniciados, onde se discute a liderança da Série E - os encarnados lideram com mais dois pontos. Siga em direto!--------------------------------------------Martim Duarte, Rafael Lopes, João Carvalho, Miguel Ladeiro, Adriano Almeida, Eduardo Barbosa, Lucas Dias, Gonçalo Sabino, Tristan Hammond, Armando Silva e Joelson FernandesTreinador: Pedro CoelhoAndré Mendes, Martim Ferreira, Henrique Abrantes, Rafael Afonso, Guilherme Montoia, Afonso Soares, João Tomé, Gustavo Mendonça, Tiago Morais, Martim Neto e Guilherme PioTreinador: Luís Nascimento