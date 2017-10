A jogar nas camadas jovens do Benfica, o filho de Madonna não descura as outras atividades extracurriculares. E foi isso mesmo que a rainha da pop, a viver em Lisboa, mostrou domingo aos fãs que a seguem no Instagram."Treino depois do treino", escreveu a cantora norte-americana na rede social, onde partilhou um pequeno vídeo do filho a tocar piano enquanto cantava ‘Let it be’, um dos sucessos dos The Beatles... sempre com a camisola dos encarnados...