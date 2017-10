Continuar a ler

Já do lado do FC Porto, Moncho López reconhece o favoritismo do Benfica. "Falar de favoritismo num clássico é sempre arriscado, mas a realidade é que, atendendo ao momento atual que atravessa cada equipa, o Benfica pode ter alguma margem de vantagem. Mas também sabemos por experiência que, quando o jogo se iniciar, o que decidirá o resultado é só que se passar dentro de campo. De qualquer forma um clássico é sempre imprevisível, mas tenho plena confiança na ambição dos meus atletas que nos permita jogar ao nível que este jogo exige ", salientou o técnico espanhol no site do clube azul e branco.



O Benfica recebe às 15 horas o FC Porto, naquele que é o primeiro grande clássico da Liga Placard 2017/2018. Os encarnados, segundos classificados só com vitórias – em igualdade com Oliveirense (1.º) e Illiabum (3.º) –, recebem o atual penúltimo classificado, com duas derrotas e ambas no Dragão Caixa.Apesar do arranque menos positivo dos dragões, o benfiquista Carlos Morais desvaloriza este mau início do rival. "Sabemos que perderam os dois primeiros jogos e logo em sua casa, mas para nós isso não significa nada. Vai ser um jogo sempre difícil por ser a equipa que é. O Benfica tem já uma boa qualidade, estamos a crescer e acreditamos que iremos fazer um bom jogo", disse, na BTV, o internacional angolano.