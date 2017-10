O Benfica voltou este domingo a ficar a apenas 1 ponto do líder Sporting (24 contra 25) na Série E do campeonato nacional de iniciados, graças a uma vitória por 5-0 na visita ao reduto do CAC Pontinha.Em duelo da 9.ª jornada da referida série, os pupilos de Luís Nascimento venceram com golos de Luís Semedo (1’ e 12’), António Silva (23’), Neto (36’) e Tomé (39’).

Autor: Fábio Lima