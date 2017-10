Engate. Já tinham passado dois meses desde que o Benfica havia somado vitórias consecutivas. Depois de um arranque de época com quatro triunfos seguidos (V. Guimarães, Sp. Braga, Chaves e Belenenses), eis que os encarnados voltam a vencer dois jogos consecutivamente.

Zero. Em 16 jogos já disputados esta temporada, esta foi a quinta vez que as águias conseguiram deixar a sua baliza inviolada. Foi a segunda ocasião em que tal aconteceu com Svilar entre os postes.

Continuar a ler