Chamados a depor para abrir a sessão da 10ª jornada, Sporting e Benfica resolveram os respetivos desafios. Com algum sofrimento, é certo, mas a verdade é que os leões levaram a melhor na visita ao Rio Ave, enquanto o Benfica resistiu na receção ao Feirense, ambos pela margem mínima. O suficiente para o FC Porto, o próximo a ser ‘ouvido’, já hoje no Bessa, ficar sob pressão. É que os leões assumiram a liderança da Liga à condição, enquanto as águias encurtaram distâncias e agora estão a apenas dois pontos da formação azul e branca.

Se nos focarmos naquilo que Sporting e Benfica tinham feito por esta altura na época passada, encontramos, curiosamente, uma inversão quase completa de papéis. É que os comandados de Jorge Jesus têm 26 pontos nesta altura, exatamente o mesmo ‘score’ dos homens de Rui Vitória na temporada transata. Por outro lado, as águias somam 23 pontos por esta altura, enquanto os leões tinham 21 em 2016/17. Onde foram feitas as grandes diferenças? Record explica.

Ora, o Sporting já conquistou mais seis pontos do que aqueles que tinha alcançado na época passada com os mesmos adversários. Confuso? Por exemplo, a equipa verde e branca empatou (3-3) em Guimarães na temporada transata, mas no arranque de 2017/18 triunfou (5-0). Além disso, ganhou pontos contra Feirense, Tondela e Rio Ave, enquanto fez pior com Moreirense e FC Porto. Ainda assim, o saldo foi positivo, enquanto o das águias apresenta dois pontos negativos. O Benfica melhorou contra o Marítimo, mas piorou diante de Boavista e... Rio Ave.

Águia bateu recorde na ‘crise’

Certo é que o pior registo dos encarnados à 10ª jornada durante a caminhada do tetracampeonato acabou por significar um recorde absoluto de pontos nas contas finais. Isso aconteceu em 2015/16, quando os encarnados, na época de estreia de Rui Vitória, tinham apenas 19 pontos volvidos dez encontros e sentavam-se na 4ª posição, enquanto o Sporting liderava com 26. Daí para a frente, a águia levantou voo e nunca mais desceu. Tudo acabou com o recorde de 88 pontos e festa na rotunda do Marquês.