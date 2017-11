Estreia. No Estádio D. Afonso Henriques, Krovinovic foi pela primeira vez titular em jogos do campeonato pelo Benfica. Até ontem, o croata contratado ao Rio Ave só tinha arrancado de início os embates com Olhanense (Taça de Portugal) e Sp. Braga (Taça CTT).

Repetição. Esta foi a terceira vitória do Benfica fora de portas na presente edição do campeonato, sendo que, pela segunda deslocação consecutiva, os comandados de Rui Vitória alcançam os três golos. À 9ª jornada, também venceram por 1-3 no terreno do Aves.

