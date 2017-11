Continuar a ler

Do lado do Vitória, José Couceiro não pode contar com Patrick Vieira, Adebanjo e Yannick Djaló, todos lesionados. César e Vasco Fernandes falham a partida da Luz mas por castigoO passado recente sorri à formação do Sado. O Vitória impôs ao Benfica em 2016/17, vencendo no Bonfim (1-0) e segurando o 1-1 na Luz, em jogos da Liga NOS. O técnico José Couceiro quer voltar a repetir a ‘dose’ ainda que ganhar no reduto encarnado, para uma equipa do V. Setúbal, não suceda desde 1987/88. Em agosto de 1987, Aparício fez o único golo da partida, logo ao dois minutos, garantido a única vitória sadina desde entãoSe reduzirmos a análise unicamente aos jogos da Taça de Portugal, o Benfica apenas consentiu um empate em seis jogos da Taça (a que junta ainda seis triunfos), precisamente no último embate disputado com o V. Setúbal na Luz. O nulo prevaleceu em 1994/95 e na 2ª mão dos quartos-de-final da prova o V. Setúbal foi mais forte venceu por 2-0Na antevisão à partida de hoje, o treinador do Benfica, Rui Vitória, assumiu que quem não partiu para as seleções "trabalharam bem neste período", abordou o jogo que espera ser "interessante" e falou ainda da hipótese de optar entre o habitual 4x4x2 ou o 4x3x3 que utilizou em Guimarães: "Temos duas formas para um modelo: apostar naquilo que o técnico prefere ou aproveitar as características dos seus jogadores. Esta época decidimos que este sistema era o mais acertado para o momento, mas os jogadores tem capacidade para mudar de um sistema para outro com facilidade. É a riqueza que o plantel tem."Já Couceiro sublinhou que a sua equipa vai defrontar um "Benfica muito poderoso". "Queremos ganhar o jogo e passar a eliminatória. Vai ser um jogo difícil para nós e interessante para alguns jogadores que vão ter a oportunidade de jogar no Estádio da Luz", vincou o técnico português.João Capela, da AF Lisboa, foi o árbitro escolhido para apitar o embate 176 entre águias e sadinos em toda a históriaO autocarro do Benfica acaba de chegar ao Estádio da LuzOs jogadores do V. Setúbal, entretanto, fazem a primeira inspeção ao relvado do Estádio da LuzA equipa de arbitragem entra no relvado para fazer os derradeiros testes de comunicaçãoOs portões do recinto desportivo já abriram e o público começa a ocupar os respetivos lugares