O FC Porto anunciou que a lotação do Estádio do Dragão já está esgotada para o clássico com o Benfica. O encontro da 13.ª jornada da Liga NOS está marcado para 1 de dezembro às 20h30.Concluídas 11 rondas do campeonato, os dragões lideram com 31 pontos, estando a equipa da Luz em 3.º com 26. Este fim de semana, o Benfica recebe o V. Setúbal (domingo às 20H15) e o FC Porto joga fora com o Aves, sábado às 20h30.