Um alegado email do antigo treinador do Fafe, Tonau, para Luís Filipe Vieira dando conta da condição dos três atletas cedidos pelo clube e prometendo bater os leões, surgiu ontem à noite nas redes sociais. O documento é de janeiro de 2017, quando o Fafe disputava a 2ª Liga, tal como o Benfica B, na véspera do jogo com o Sporting B.Após explicar ao presidente dos encarnados como estavam "os seus meninos" Reinildo, Sarkic e Emir, prometeu: "Vamos tentar mais uma vitória amanhã, contra a m... dos leões. Carrega Fafe. Tenho de reunir consigo!!! Todos juntos vamos ser mais fortes." E venceram por 2-0 – no jogo contra os ‘bês’ encarnados, perderam em casa por 1-0.É ainda revelado um email do antigo ‘team manager’ da equipa B da Luz e atual diretor desportivo da formação, Bruno Maruta, em que fala de um contacto com o presidente Jorge Fernandes sobre um alegado comportamento inapropriado de Sarkic e um desentendimento do médio com o técnico, que sairia do clube quatro dias depois. Contactado por Record, o dirigente diz "defender sempre os interesses" do Fafe e garante que Tonau, que esteve incontactável, saiu por vontade própria.

Autor: Cláudia Marques