O Benfica já definiu um preço para vender Grimaldo em janeiro. De acordo com o ‘Tuttosport’, os encarnados apontam a não menos de 40 milhões de euros pelo espanhol, blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões. Segundo o referido diário, foi este o valor a que os tetracampeões apontaram quando foram abordados por Nápoles e... Juventus. Afinal, para além de a formação napolitana ter alguma premência no reforço da posição face à grave lesão de Ghoulam – foi operado e não deve jogar mais nesta época –, também o emblema de Turim quer concorrente para Alex Sandro. Não bastasse, sublinha a imprensa inglesa, o Liverpool perguntou por Grimaldo pois Jürgen Klopp não está contente com as opções que tem à disposição.