Na conferência de imprensa que se seguiu à sua participação na Web Summit, Domingos Soares de Oliveira foi questionado sobre a estratégia do Benfica para a área de E-Sports. O administrador financeiro da SAD dos encarnados admitiu a importância deste mercado mas admitiu que o clube ainda está a estudar o tema."Não tomámos ainda nenhuma decisão sobre isso. Fomos abordados nos últimos meses sobre este tema. Vemos que é uma 'trend' no Mundo e os eventos realizados no Mundo, que são fascinantes. Em termos de visualização do jogo de futebol, tem de estar no estádio ou na TV; estes eventos podem ser vistos em qualquer lado. A maioria dos clubes não tem ainda estratégia ainda mas dentro de um ou dois anos toda a gente tomará essa decisão. Pode ser um mercado muito grande e veremos tambem o que acontecerá nas apostas, que poderão alavancar o E-Sports", disse o dirigente das águias.