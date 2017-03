Ricardinho é um dos nomeados a melhor jogador de futsal do ano na Gala Quinas de Ouro, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e, à entrada para o evento, que irá decorrer esta noite, contou a Record como tem vivido a luta entre Benfica, o seu clube do coração, e o FC Porto no campeonato de futebol, soltando mesmo um enorme suspiro."Está a ser muito duro e difícil. Anteontem foi sofrido, ontem foi sofrido... Espero não sofrer tanto nas próximas semanas, embora venha aí um clássico", contou o craque do Inter Movistar.Questionado sobre que jogador poderá decidir a partida com os dragões, Ricardinho deixou elogios a Jonas, um futebolista de que "gosta muito", mas lembrou o momento do parceiro de ataque do brasileiro: "Vejo Mitroglou em melhor forma agora."

Autor: Sérgio Krithinas