Svilar destroçado pediu desculpa aos adeptos e foi confortado até por Lukaku

A imagem de Romelu Lukaku a confortar Svilar no final do jogo entre Benfica e Manchester United correu Mundo. As palavras do poderoso avançado belga, essas, foram dadas a conhecer ontem pelo jovem guarda-redes do Benfica, em declarações ao diário ‘Express’: "Foi simpático. Disse-me apenas para não ficar preocupado e para continuar a trabalhar, que tudo vai ficar bem."Segundoapurou, a relação entre avançado e guarda-redes já vem de longe e aquele abraço não surgiu apenas por se tratarem de dois jogadores belgas a defrontarem-se numa partida da Liga dos Campeões. Ora, apesar da diferença de idades – Svilar tem apenas 18 anos e Lukaku 24 –, os dois futebolistas conheceram-se quando ainda representavam as camadas jovens do Anderlecht. Apesar de o avançado de ascendência congolesa ter deixado o clube muito cedo, a amizade entre ambos manteve-se.

Autores: João Soares Ribeiro e Pedro Ponte