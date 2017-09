Em seis confrontos oficiais com equipas suíças, o Benfica nunca perdeu e, não bastasse, somou a única vitória em solo helvético precisamente no St. Jakob-Park, casa do Basileia. Esta marcou a última deslocação dos encarnados à Suíça, com o agora leão Bruno César a abrir o marcador no que viria a ser uma vitória do Benfica por 2-0 (Cardozo fez o segundo), em jogo a contar para a fase de grupos da Champions, a 18 de outubro de 2011.Por outro lado, a última vitória do Basileia sobre uma equipa portuguesa no St. Jakob-Park foi contra o Sporting, com uns expressivos 3-0, há pouco menos de 5 anos (22 de novembro de 2012). Curiosamente, no onze dos leões comandados por Franky Vercauteren estava... Wolfswinkel, melhor marcador do Basileia.