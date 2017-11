O Benfica voltou este sábado a visar a arbitragem dos jogos do rivais, uma vez mais colocando em ponto de mira o brasileiro Felipe. Em causa estão dois lances de Felipe no duelo entre FC Porto e Belenenses , nos quais os encarnados consideram que terá existido falta para penálti."Mais dois lances claros de penalty. A impunidade de Felipe Vale-Tudo não pode continuar", podia ler-se no 'tweet' feito pela conta das águias direcionada para a imprensa.

Autor: Fábio Lima