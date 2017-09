Benfica 'garantido' em "todas as frentes": Fejsa fez isto... seguríssismo

Arrancou a campanha respeitante à parceria assinada entre Benfica e SABSEG , em agosto - um protocolo de colaboração válido para os próximos cinco anos (renovável por mais cinco), tendo como principal preocupação os sócios e a forma como estes podem ajudar a fortalecer o clube a médio prazo, oferecendo-lhes soluções na área dos seguros.A campanha que visa comunicar esta parceria inclui anúncios de televisão de 30 segundos, presença em digital, redes sociais e offline, e foi desenvolvida pela agência MOON. A agência apostou no conceito criativo "a melhor defesa é do Benfica Seguros". "A ideia que está na base dos filmes passa por explorar o lado mais emocional dos sócios e adeptos, a sua ligação ao clube, a maneira intensa como o vivem mostrando a intensidade dessa relação e, ao mesmo tempo, a necessidade destes terem os melhores seguros, com a garantia de uma instituição com a experiência e a credibilidade da SABSEG e com o chapéu da marca Benfica", refere Rui Romeiro, director de marketing e comunicação da SABSEG.A campanha impressa tem como protagonista principal Fejsa e explora o cruzamento das qualidades do sérvio com os vários seguros que fazem parte do quotidiano, como se pode ver nas imagens e vídeos.