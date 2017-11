Tinha o Benfica conquistado um lançamento lateral já no enfiamento da área do V. Setúbal, com a defesa sadina ainda a recuperar, quando João Capela mandou todos para o balneário. O timingo do apito do árbitro revoltou todos os elementos dos encarnados, com Pizzi, um dos mais veementes nos protestos, a ver o amarelo.Do banco saltaram também Rui Vitória e Tiago Pinto, que pediram explicações ao juiz do encontro.