Mar vermelho na chegada do Benfica à Câmara de Lisboa

Paços do Concelho começam a encher para receber o Benfica

"Festa? Mais uma, uma alegria imensa, merecemos todos pelo trabalho que fizemos nesta época. Os adeptos? Como sempre. Obrigado por estarem sempre aqui para nos apoiarem""Estas pessoas têm apoiado desde o primeiro momento, e estarem aqui numa segunda-feira, dia de trabalho, é uma alegria enorme. É a recompensa de um ano desgastante. A nível particular foi uma época muito positiva mas o mais importante é realçar o trabalho do coletivo. Todos merecem este tetra. Foi um ano muito bom para nós"."É muito lindo, os adeptos fazem-nos sentir como se estivéssemos em casa. Aos netos? Vou contar o lindo que é o Benfica, a dimensão que tem"."É incrível, está aos olhos de toda a gente. Os nossos adeptos são sem dúvida os melhores do Mundo. Às vezes não interessa só quem está lá dentro, quem está de fora também faz a diferença. Os adeptos têm este carinho e é muito difícil ficar indiferente. Noutros anos acabava sempre por estar lá em baixo a festejar, este ano estou cá em cima, trabalhei para isso""Este era um ano especial. A surpresa daquelas palavras [de Fernando Medina] mostra que tudo valeu a pena. É um sentimento de dever cumprido. Sou um privilegiado por fazer parte deste grupo, pelo carinho que os adeptos têm por mim. Vamos à final do dia 28, depois descansar e vamos estar prontos para a próxima".Toca agora o hino do Benfica."São momentos que marcam a vida de qualquer jogador ou treinador. É um momento inesquecível. O Benfica é isto, mostra a todos os momentos a sua dimensão. A forma como os nossos adeptos vivem o clube é algo ímpar a nível nacional, europeu e mundial. Os jogadores foram fantásticos, com aquela raça e ambição que é caraterística do Benfica"."É maravilhoso ver esta gente".O plantel sai agora para a varanda e é a explosão de alegria dos adeptos presentes.Hora para a troca de lembranças. Destaque para Eliseu, que recebe... uma mota em miniatura, em alusão à sua particular comemoração no sábado passado."O Benfica nasceu grande, cresceu grande e afirma-se cada vez mais grande. Fazemos história com memória, com presente e com os olhos no futuro. O Benfica é uma força da natureza. Foi bonita a festa no Marquês e por todo o Mundo. Pela alegria e cor que tornam o Benfica uma referência global""Os benfiquistas pediram e o Benfica deu-lhes mesmo o 36. Hoje é certo, o campeão voltou. Mas este não é apenas um Benfica campeão, é pela primeira vez tetracampeão. Varias vezes esteve perto, mas só agora superou o feito. É uma conquista histórica, que é um espelho da ambição da cidade de Lisboa."Os jogadores estão já alinhados no Salão Nobre. Vai discursar Fernando Medina, presidente da CML.A comitiva sobe agora para o Salão Nobre.O plantel prepara-se agora para tirar a fotografia da praxe na escadaria.: "Esta é a grandeza do Benfica. É uma dimensão imensa. Fico muito satisfeito por ver o rosto dos benfiquistas desta maneira".Luisão é o primeiro jogador a sair do autocarro e leva consigo o troféu conquistado no sábado.O autocarro chega aos Paços do Concelho.São várias as tochas acesas na Rua do Arsenal.Os adeptos entusiasmam-se com a presença da águia Vitória. O autocarro está prestes a chegar.Os adeptos aplaudem a chegada de José Eduardo Moniz, vice-presidente das águias.O Vermelhão está a passar pela Praça Marquês de Pombal, palco da festa no passado sábado.A Câmara Municipal de Lisboa vai oferecer a cada jogador um Santo António vermelho.Os encarnados passam agora em Entrecampos., vice-presidente da FPF e ex-jogador do Benfica, à BTV: "Foi um ótimo campeonato, muito bem disputado. Penso que o Benfica ganhou bem, foi a equipa mais regular. Está de parabéns. Eu ganhei 3 seguidos mais cinco sem ser segudos. Foi uma bela geração. Estes jogadores também conseguiram fazer um feito histórico".Escoltadas pela polícia, as águias seguem agora na 2.ª Circular. Entretanto, mantém-se a festa junto à Câmara Municipal de Lisboa.Acaba de sair o autocarro do Benfica em direção aos Paços do Concelho.O autocarro do Benfica ainda não saiu do Estádio da Luz. Há alguns adeptos à espera junto da garagem.À frente da porta está instalado um ecrã gigante que vai passando imagens da conquista do tetracampeonato.Forma-se agora um cordão policial na zona onde vão chegar os jogadores.A Rua do Arsenal já está fechada ao trânsito. É por ali que chegará o autocarro do Benfica.A uma hora da chegada da equipa, são já centenas de adeptos presentes em frente ao edifício da Câmara, com cânticos, bandeiras e cachecóis.A saída do autocarro das águias do Estádio da Luz está prevista para pouco depois das 17 horas. O veículo já está personalizado em alusão ao tetracampeonato.---------------------------------------------------------------O plantel do Benfica é esta segunda-feira recebido na Câmara Municipal de Lisboa pelo presidente Fernando Medina, numa homenagem da autarquia aos tetracampeões nacionais.A chegada dos encarnados aos Paços do Concelho está prevista para as 18 horas. O momento alto, como já é habitual, será a ida dos jogadores à varanda mostrar o troféu aos adeptos presentes. Tudo para acompanhar ao minuto aqui, no