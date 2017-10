[SELECCIÓN MAYOR] Lista de convocados y conferencia de prensa del entrenador Jorge Sampaoli https://t.co/4NqyJq90Yn pic.twitter.com/wp0inmU2D9 — Selección Argentina (@Argentina) 20 de outubro de 2017

Elementos que estiveram presente enquanto titulares no derradeiro encontro da seleção argentina na luta pelo apuramento para o Mundial'2018 - diante do Equador -, Marcos Acuña e Eduardo Salvio fazem novamente parte dos escolhidos de Jorge Sampaoli para os próximos compromissos da seleção argentina.Os jogadores de Sporting e Benfica surgem na lista esta sexta-feira divulgada, onde constam os jogadores a atuar no estrangeiro, tendo em vista os duelos de preparação para o Mundial do próximo ano, diante de Rússia (9 de novembro) e com um adversário a confirmar dias depois.

Autor: Fábio Lima