Até que, às 2h30, um grupo de carros com adeptos leoninos 'armados' como barras de metal chegou às imediações do Estádio da Luz, onde saíram dos automóveis. Foi então que Luís Pina entrou num Renault Clio e tentou atropelar quatro sportinguistas. Não o conseguiu, pois estes conseguiram desviar-se. O carro foi, depois, rodeado pelos indivíduos ligados aos leões, sendo apedrejado e atingido com barras de ferro, além de ter sido alvo de um petardo.



Ainda de acordo com a acusação do Ministério Público, Luís Pina saiu do carro mas voltaria a regressar ao mesmo procurando de seguida atropelar os adeptos rivais, então já em fuga a pé. Foi então que Marco Ficini, que se seguida mais atrasado, foi atingido e arrastado por "15 metros". O suspeito terá ainda parado para se certificar que o italiano já não se mexia antes de fugir do local.



Acusado de homicídio qualificado pela morte de Ficini, Luís Pina arrisca uma pena de 25 anos de prisão (pena máxima), mas a defesa alega "legítima defesa", lembrando que o Ministério Público não valorizou o facto de os adeptos do Sporting o terem tentado agredir com barras de ferro.







O 'Expresso' revelou esta terça-feira detalhes dos confrontos entre adeptos do Benfica e do Sporting, ocorridos na véspera do dérbi lisboeta em abril deste ano, que provocaram a morte do italiano Marco Ficini. Segundo a acusação do Ministério Público a Luís Pina, elemento ligado aos No Name Boys que é o suspeito do homicídio de Ficcini, tudo teve início junto ao Estádio Alvalade XXI, com o lançamento de um petardo na direção do topo sul do estádio por parte de adeptos encarnados.Depois, este grupo da claque benfiquista rumaram à Luz, onde prepararam uma espécie de operação stop junto à rotunda Cosme Damião, para fazer face à reação dos rivais. Aí, pararam vários automóveis, que só eram deixados seguir depois de "se terem certificado que no veículo não seguiam adeptos sportinguistas".