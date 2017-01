O Benfica chegou a anunciar lotação esgotada para a receção de ontem ao Boavista, mas o Estádio da Luz esteve ainda um pouco longe de encher, uma vez que vários milhares de sócios com lugar cativo não compareceram. Ao todo, 57.480 espectadores marcaram presença, com destaque para o já anunciado ‘15 milhões’. A jovem teve direito a distinção antes do jogo e não só posou para as fotografias ao lado de Pizzi, como ainda levou para casa uma camisola oficial das águias com o número 15 estampado nas costas.Antes do apito inicial do jogo de ontem, recorde-se, tinham estado na Luz 14. 953. 910 espectadores. O Benfica é o clube português com maior média de assistências, com números acima dos 55 mil.