Este adepto do Moreirense tornou-se um fenómeno

Hugo Varanda saiu do anonimato pela forma entusiástica como na quinta-feira, frente ao Benfica, no encontro das meias-finais da Taça CTT, que terminou com o triunfo, por 3-1, do conjunto comandado por Augusto Inácio.O vídeo da celebração tornou-se viral e esta sexta-feira, o jovem adepto teve direito a tratamento especial por parte dos 'heróis' de Moreira de Cónegos. Hugo Varanda esteve no hotel onde a equipa está alojada, assistiu ao treino e confraternizou com jogadores e técnicos, recordando "os bons momentos do jogo" que resultou na primeira vitória sobre o Benfica da história do Moreirense.

Autor: João Lopes