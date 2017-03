Um dia após os responsáveis do Benfica terem reunido com os membros do Conselho de Arbitragem (CA), numa reunião que decorreu de forma respeitosa e na qual as partes dialogaram sobre as recentes arbitragens no futebol português, os adeptos encarnados surpreenderam com a colocação de uma tarja, na Amoreira, onde deixaram um recado à Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol: "APAF, se têm medo do dragão mudem de profissão."

A mensagem, recorde-se, está relacionada com a invasão de membros afetos à claque portista ao centro de treinos dos árbitros na Maia, a 5 de janeiro. Esse foi, precisamente, um dos temas levados por Luís Filipe Vieira à reunião, tendo recebido vários esclarecimentos por parte de José Fontelas Gomes, líder do CA.

Continuar a ler