Mitglied des Abteilungsvorstands der BVB Fanabteilung ohne jeden Grund von der Polizei zusammengeprügelt!#sblbvb pic.twitter.com/IOKlLLdSPc — BVB-Fanabteilung (@Fanabteilung) February 14, 2017

Durante a confusão que se gerou esta terça-feira, no acesso dos adeptos do Borussia Dortmund ao Estádio da Luz, para assistir o encontro da primeira mão dos oitavos-de-final de Liga do Campeões, uma conta de adeptos germânicos na rede social 'twitter' divulgou a informação não confirmada de que o oficial de ligação dos adeptos terá sido agredido pelas forças policiais portuguesas."Membro da direção do departamento de adeptos do BVB, sem qualquer razão, agredido pela polícia!", podia ler-se na conta BVB Fanabteilung @Fanabteilung.

Autores: João Lopes e João G. Oliveira