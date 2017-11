Continuar a ler

Farto de esperar, adianta já ter agido: "Fiz queixa junto da defesa dos consumidores da província do Ontário. Na mesma situação, estão centenas de adeptos do Benfica." Kevin conta que tem tentado contactar os responsáveis encarnados, pois entende que a representação de Toronto "está a denegrir o bom nome do clube no Canadá".



Perante esta acusação, Mário Mirassol refere que a Casa do Benfica apenas "funcionou como intermediária" para facilitar a logística. "Vendemos perto de 500 bilhetes. Com o dinheiro que tínhamos, fizemos alguns reembolsos. O resto do dinheiro está com a Elite. Todas as semanas dizem que enviam e hoje já é sexta-feira e nada." O empresário João Peres explica que funcionou como representante das águias nas negociações: "Nada tenho a ver com isso." O promotor (ESE) manteve-se incontactável. Farto de esperar, adianta já ter agido: "Fiz queixa junto da defesa dos consumidores da província do Ontário. Na mesma situação, estão centenas de adeptos do Benfica." Kevin conta que tem tentado contactar os responsáveis encarnados, pois entende que a representação de Toronto "está a denegrir o bom nome do clube no Canadá".Perante esta acusação, Mário Mirassol refere que a Casa do Benfica apenas "funcionou como intermediária" para facilitar a logística. "Vendemos perto de 500 bilhetes. Com o dinheiro que tínhamos, fizemos alguns reembolsos. O resto do dinheiro está com a Elite. Todas as semanas dizem que enviam e hoje já é sexta-feira e nada." O empresário João Peres explica que funcionou como representante das águias nas negociações: "Nada tenho a ver com isso." O promotor (ESE) manteve-se incontactável.

A Casa do Benfica em Toronto, pela voz do seu presidente, Mário Mirassol, confirma que ainda não foram reembolsados todos os adeptos que compraram bilhete para o Benfica-Rangers, que estava agendado para 6 de outubro passado, mas foi cancelado. No entanto, descarta responsabilidades e atira as culpas para o promotor, a Elite Soccer Entertainment (ESE), do Canadá.A denúncia partiu de um sócio do Benfica radicado naquele país da América do Norte, Kevin de Melo, que pagou 680 euros [1.008 dólares canadianos] por nove bilhetes para a 10.ª edição da Eusébio Cup. "Até agora não nos foi feito qualquer reembolso pela Casa do Benfica de Toronto", assevera, a

Autor: Nuno Martins