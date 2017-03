O mau comportamento dos adeptos está a fazer soar alarmes na Luz e os responsáveis encarnados estudam que medidas adicionais – para além dos pedidos antes de cada jogo – poderão vir a ser tomadas para estancar tais cenários. Isto, numa altura em que as águias jogarão no terreno do Borussia Dortmund, onde será expressamente proibido pisar o risco.

Afinal, em outubro de 2015, a UEFA anunciou a punição das águias com um jogo à porta fechada (mais multa de 20 mil euros), ficando a pena suspensa durante dois anos – o risco de interdição mantém-se até outubro. Vale recordar que este castigo ficou a dever-se aos incidentes ocorridos no Vicente Calderón, no jogo com o Atlético Madrid.

No reduto do Feirense, o arremesso de tochas e petardos para as quatro linhas foi recorrente e não só impediu o início do jogo à hora estipulada (arrancou cinco minutos depois) como colocou em risco alguns intervenientes. Após o golo de Pizzi, a proteção de vidro que separa parte de uma bancada lateral do relvado cedeu, e um repórter de imagem acabou ferido (ver peça ao lado). Antes, já Luís Filipe Vieira havia abanado a cabeça em tom reprovador para com o dito lançamento de artefactos pirotécnicos. Os dirigentes dos tricampeões sabem que a tarefa de prevenção pode ser complicada – e delicada, pois são os mesmos adeptos que ‘levam a equipa ao colo’ e tantos elogios vão merecendo –, pois existem grupos ‘dispersos’ entre os elementos afetos às claques, mas nem por isso deixam de estar preocupados. Para além dos possíveis danos físicos, existem pesadas multas a pagar – na última época, foram mais de 100 mil euros só a nível interno. Depois dos incidentes em Braga, a conta foi de 4.820 euros. Agora, a SAD já espera uma verba bem mais avultada. Para além disso, o Benfica deverá ter de pagar as reparações na zona danificada no estádio do Feirense.

Autores: Filipe Pedras e Ricardo Vasconcelos