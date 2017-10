O Benfica treinou este domingo, dia em que defronta o Marítimo na 8.ª jornada da Liga NOS, no complexo do União da Madeira, na Camanha. A equipa orientada por Rui Vitória tinha cerca de 35 adeptos à sua espera, que aplaudiram e gritaram palavras de incentivo, mas antes, à saída do hotel também houve algumas críticas.O treino era à porta fechada, mas os adeptos benfiquistas tudo fizeram para tentar espreitar a sessão de trabalho, na qual os encarnados treinaram situações de bola parada.O Marítimo-Benfica disputa-se este domingo a partir das 21h30.

Autor: Gonçalo Vasconcelos