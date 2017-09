A maioria dos adeptos do Benfica defende ser necessário mexer no onze para a equipa conseguir o regresso aos triunfos já com o Marítimo. Este foi o resultado da sondagem efetuada em www.record.pt, na qual 66 por cento dos internautas considerou que a equipa beneficiaria se fossem efetuadas alterações, tendo em conta os maus resultados e o rendimento irregular nesta fase inicial da época.

Esta é uma hipótese plausível, tendo em conta que, neste momento, o técnico das águias tem todo o plantel à disposição, pois não há jogadores entregues ao departamento clínico. Embora a decisão caiba a Rui Vitória, parece notório que os benfiquistas não estão satisfeitos com o atual momento. Contudo, 34 por cento dos adeptos que responderam ao nosso inquérito consideram que o problema não está nas escolhas do treinador e que, por isso, não será necessário operar a tal revolução na equipa.