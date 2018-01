Continuar a ler

O advogado não quis alongar-se sobre o processo e as suspeitas de tráfico de influências que recaem sobre o presidente dos encarnados. "Não estou por dentro do processo, os mandados de busca são demasiado genéricos. Além de não poder falar sobre isso, por uma questão de sigilo profissional, se quisesse fazê-lo não o podia porque, como disse, os mandados não são explícitos"



Luís Filipe Vieira encontra-se bem no meio do turbilhão que está a ser esta Operação Lex mas, segundo o advogado do Benfica, está "tranquilo". "Serenidade completa, o estado de espírito dele é absolutamente normal", garante João Correia, adiantando que o líder dos encarnados está disponível para prestar esclarecimentos. "Está mais do que à vontade. Quando? Quando o tribunal decidir."



João Correia, advogado do Benfica, reafirmou esta quarta-feira que Luís Filipe Vieira não é arguido no âmbito da Operação Lex, mas sublinhou que o presidente dos encarnados está disponível para prestar todos os esclarecimentos que a justiça necessitar."Ele não é arguido. O que não está no processo não existe, logo Luís Filipe Vieira não é arguido", referiu João Correia no Campus de Justiça, em Lisboa.