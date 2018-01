Continuar a ler

"A dimensão do Benfica é tal que isto não afecta. Agora há alguma mão por detrás destes ataques... presumo que sim, pois nem tudo o que está a ser feito tem justificação, nem para a discriminação do Benfica em realção aos outros intervenientes no mundo do desporto", prosseguiu o advogado dos encarnados, reforçando:



"As autoridades judiciais e jurisdicionais portuguesas não têm mão nas invetivas, na origem destes ataque contra o Benfica, mas era bom que tivessem. já as participámos criminalmente, todas as semanas são participados crimes... A causa é que eu desconheço, pois não tem a ver com práticas ilegais do Benfica, tem a ver com uma perseguição ostensiva. O tiro ao alvo para alguns setores do Ministério Público é muito fácil."



João Correia, advogado do Benfica, reagiu esta terça-feira às buscas que a Polícia Judiciária levou a cabo em instalações da SAD dos encarnados e a várias residências,, sublinhando que o presidente do clube ainda não foi constituído arguido -, por eventual prática dos crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento, tráfico de influências e fraude fiscal qualificada -, apontado ainda o dedo a alguns setores do Ministério Público para os quais é muito fácil fazer "tiro ao alvo"."O objeto [da investigação] tem pouco que ver com o Benfica. Tem a ver com outras personalidades que tiveram alguma relação com o Benfica e com alguns dirigentes - não tem a ver com atividade do Benfica, nem com a da SAD [do Benfica]. Procuram-se elementos que tenham a ver com essas personalidades. Rui Rangel? É sócio... se quer que divulgue quais são as personalidades, não o vou fazer. Estão lá variadíssimas personalidades, relacionadas até com outros clubes que não o Benfica", começou por dizer João Correia, em declarações à CMTV, sublinhando: "[Luís Filipe Vieira] Ainda não é arguido."