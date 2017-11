Manuel Machado, presidente da Associação de Futebol (AF) de Braga, anunciou que o organismo vai avançar com uma ação no Ministério Público contra o Benfica, na sequência da enúncia dos encarnados do "novo Apito Dourado" e que envolveu o nome daquela associação., o dirigente considera ter sido "abusiva" a utilização do nome da AF Braga no caso divulgado pela BTV. "O bom nome da associação foi posta em causa", afirmou.Recorde-se que no programa 'Chama Imensa', transmitido ontem da BTV, foi divulgado o primeiro tentáculo desse alegado 'polvo' que José Marinho, do departamento de comunicação dos encarnados, denominou de "Futebol Clube do Polvo": o da arbitragem. Marinho explicou tratar-se de uma "estrutura" liderada por Pinto da Costa e que, além dos dragões, integra dirigentes dos Conselhos de Arbitragem das AF de Porto e Braga; e ainda árbitros, antigos e atuais, entre outros.

Autor: Nuno Martins