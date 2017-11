Continuar a ler

"A Associação de Futebol de Braga vem, por este meio, manifestar veementemente a sua repulsa e indignação face às acusações ontem trazidas a público pela Benfica TV, no programa 'Chama Imensa'.Sob o título 'O Novo Apito Dourado', a Benfica TV desfiou um conjunto de acusações de um suposto novo polvo, a que chama 'Futebol Clube do Polvo' e no qual, de forma absolutamente irresponsável, leviana e abusiva, atribui à Associação de Futebol de Braga, o papel de um dos tentáculos.Ao longo de quase 95 anos, a completar na próxima quinta-feira, a AF Braga tudo tem feito para valorizar e qualificar o futebol português, tanto no plano nacional, como no plano internacional, desde as camadas jovens, até aos seniores.Neste quadro, foi com estupefacção e revolta que recebemos a notícia que nos atribui um papel tentacular num polvo que não sabemos se existe e que, em nome da verdade desportiva que sempre defendemos, desejamos que não exista de facto.A AF Braga orgulha-se de ter e de sempre ter tido, quer no plano institucional, quer no plano pessoal, as melhores relações com todos os clubes portugueses, bem como com todos os demais agentes do futebol.Entendemos, ainda, que o clima permanente de guerrilha que, nos tempos mais recentes, tem marcado o panorama futebolístico português apenas contribui para achincalhar, desvalorizar e descredibilizar o nosso futebol, um dos maiores activos do país.Alguns dirigentes e clubes, parecem, infelizmente, ainda não ter entendido que o valor da marca futebol e que, a defesa dessa marca, num país que, entre outras coisas, é campeão da europa, tem o melhor jogador do mundo, o melhor jogador de futsal do mundo, o melhor jogador de futebol de praia do mundo, alguns dos melhores treinadores do mundo e alguns dos melhores dirigentes do mundo, como é o caso, por exemplo, do dr. Fernando Gomes nas mais altas instâncias da UEFA e da FIFA, é um imperativo que deve exigir, de todos, responsabilidade e contenção.Neste quadro, e apesar de nos recusarmos a entrar no registo incendiário que, nos últimos tempos, tem marcado o debate fora das quatro linhas, não podemos deixar de denunciar o uso absolutamente abusivo e irresponsável do logótipo AF Braga e a gratuitidade de um conjunto de acusações contra esta Associação e alguns agentes que, pela sua gravidade, nos levarão a despoletar todos os mecanismos legais adequados para proteção do nosso bom nome e das pessoas envolvidas."