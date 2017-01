Continuar a ler

Desta forma, o Ferrari não parece assim tão… vermelho. Com Nuno Almeida em campo, o Benfica disputou as mesmas 11 partidas que o rival de Alvalade, mas venceu 9, empatou uma e perdeu a outra, o que lhe dá uma média de 82 por cento.Os encarnados estão até atrás do Ferrari… azul. É que, com o algarvio, o FC Porto vence 90 por cento dos seus jogos, estando muito perto do Sporting. São 10 jogos apitados por Nuno Almeida, com 9 triunfos dos dragões e uma derrota.